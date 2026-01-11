Lazio, cresce l'ottimismo per Toth: con il Ferencvaros ballano due milioni, i dettagli

Il mercato della Lazio continua a muoversi su più fronti. Dopo aver perfezionato gli arrivi di Ratkov e Taylor (quest'ultimo subito in campo da titolare nella sfida con l'Hellas Verona), il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di fermarsi e lavora ora per rinforzare anche il centrocampo.

Il nome caldo è quello di Alex Toth, talento del Ferencvaros che da tempo è finito nel mirino della dirigenza laziale. I contatti tra le parti sono in corso e la trattativa - su cui fa il punto Sky Sport - è entrata nel vivo: la proposta messa sul tavolo dalla Lazio si aggira intorno ai 10 milioni di euro più bonus, mentre il club ungherese continua a chiedere una base di 12 milioni più incentivi.

Nonostante la distanza economica ancora da colmare, filtra ottimismo sull’esito dell’operazione. Un segnale chiaro arriva anche dalle scelte organizzative del club: il direttore sportivo Fabiani, infatti, ha deciso di non seguire la squadra di Sarri nella trasferta di Verona proprio per concentrarsi sulla chiusura dell’affare con il Ferencvaros.

La sensazione è che le parti siano vicine a trovare un punto d’incontro e che la Lazio possa presto regalare a Sarri un nuovo rinforzo per la mediana. Il mercato biancoceleste, tra entrate e uscite, resta dunque in pieno fermento, con l’obiettivo di consegnare all’allenatore una rosa sempre più completa e competitiva.