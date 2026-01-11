Live TMW Milan, Nkunku: "Sono concentrato al 100% sul club. Il Fenerbahce? Solo speculazioni"

Nel post partita di Fiorentina-Milan, gara terminata per 1-1, è intervenuto in conferenza stampa l'attaccante dei rossoneri Christopher Nkunku: "Abbiamo combattuto per cercare il pareggio. Poi potevamo vincere, non abbiamo vinto. Siamo un po' dispiaciuti, perché volevamo vincere la partita".

Hai segnato tre gol... Rimarrai qua?

"Io voglio restare qua, al Milan, sono concentrato al 100%. Sul Fenerbahce solo speculazioni".

Allegri ha detto che avete ripetuto gli stessi errori fatti contro il Genoa...

"Penso che sia vero. Abbiamo fatto diversi errori, oggi dobbiamo pensare a migliorare e a lavorare".

Dove preferisci giocare?

"Faccio ciò che mi chiede il mister. Mi piace giocare in attacco. Abbiamo iniziato questa stagione con questo mister, vincendo tante partite. Noi cerchiamo di fare quello che ci dice il mister e di farlo al meglio possibile per vincere le partite"