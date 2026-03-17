Serie A, la Top 20 dopo 29 giornate: Dimarco dominante. Inter, la più rappresentata
Federico Dimarco si conferma miglior giocatore della Serie A. Cambiano le altre due posizioni del podio con Zielinski che precipita dal secondo al quarto posto. Guadagna una posizione Bremer, ora secondo. Terzo gradino per Baturina. L'Inter è la squadra più rappresentata con 7 giocatori, segue il Milan a 4, il Como a 3, Juventus e Napoli a 2 e infine Atalanta e Lecce a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Federico Dimarco (Inter) 6.65 (27)
2. Gleison Bremer (Juventus) 6.50 (17)
3. Martin Baturina (Como) 6.50 (16)
4. Piotr Zielinski (Inter) 6.48 (21)
5. Kenan Yildiz (Juventus) 6.44 (26)
6. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (29)
7. Nico Paz (Como) 6.43 (28)
8. Adrien Rabiot (Milan) 6.43 (20)
9. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)
10. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (18)
11. Luka Modric (Milan) 6.41 (27)
12. Scott McTominay (Napoli) 6.38 (24)
13. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.38 (21)
14. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.38 (20)
15. Nicolò Barella (Inter) 6.37 (26)
16. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.34 (25)
17. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.33 (29)
18. Alessandro Bastoni (Inter) 6.33 (24)
19. Christian Pulisic (Milan) 6.32 (19)
20. Mike Maignan (Milan) 6.29 (28)
- - -
SERIE A - 29ª GIORNATA
Torino - Parma 4-1
3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata
Inter - Atalanta 1-1
26' Esposito, 82' Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano
Udinese - Juventus 0-1
38' Boga
Hellas Verona - Genoa 0-2
61' Vitinha, 86' Ostigard
Pisa - Cagliari 3-1
9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti
Sassuolo - Bologna 0-1
6' Dallinga
Como - Roma 2-1
7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos
Lazio - Milan 1-0
26' Isaksen
Cremonese - Fiorentina 1-4
25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson
CLASSIFICA
1. Inter 68
2. Milan 60
3. Napoli 59
4. Como 54
5. Juventus 53
6. Roma 51
7. Atalanta 47
8. Bologna 42
9. Lazio 40
10. Sassuolo 38
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 28
17. Lecce 27
18. Cremonese 24
19. Pisa 18
20. Hellas Verona 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)
9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)
8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)
30ª GIORNATA
Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.