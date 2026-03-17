Serie A, la Top 20 dopo 29 giornate: Dimarco dominante. Inter, la più rappresentata

Federico Dimarco si conferma miglior giocatore della Serie A. Cambiano le altre due posizioni del podio con Zielinski che precipita dal secondo al quarto posto. Guadagna una posizione Bremer, ora secondo. Terzo gradino per Baturina. L'Inter è la squadra più rappresentata con 7 giocatori, segue il Milan a 4, il Como a 3, Juventus e Napoli a 2 e infine Atalanta e Lecce a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Federico Dimarco (Inter) 6.65 (27)

2. Gleison Bremer (Juventus) 6.50 (17)

3. Martin Baturina (Como) 6.50 (16)

4. Piotr Zielinski (Inter) 6.48 (21)

5. Kenan Yildiz (Juventus) 6.44 (26)

6. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (29)

7. Nico Paz (Como) 6.43 (28)

8. Adrien Rabiot (Milan) 6.43 (20)

9. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)

10. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (18)

11. Luka Modric (Milan) 6.41 (27)

12. Scott McTominay (Napoli) 6.38 (24)

13. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.38 (21)

14. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.38 (20)

15. Nicolò Barella (Inter) 6.37 (26)

16. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.34 (25)

17. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.33 (29)

18. Alessandro Bastoni (Inter) 6.33 (24)

19. Christian Pulisic (Milan) 6.32 (19)

20. Mike Maignan (Milan) 6.29 (28)

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SERIE A - 29ª GIORNATA

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus 0-1

38' Boga

Hellas Verona - Genoa 0-2

61' Vitinha, 86' Ostigard

Pisa - Cagliari 3-1

9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti

Sassuolo - Bologna 0-1

6' Dallinga

Como - Roma 2-1

7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos

Lazio - Milan 1-0

26' Isaksen

Cremonese - Fiorentina 1-4

25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Como 54

5. Juventus 53

6. Roma 51

7. Atalanta 47

8. Bologna 42

9. Lazio 40

10. Sassuolo 38

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 28

17. Lecce 27

18. Cremonese 24

19. Pisa 18

20. Hellas Verona 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)

9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)

30ª GIORNATA



Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)