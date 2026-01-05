Lecce, preso un prospetto per la difesa dalla Polonia. Ecco Staszak, parte in Primavera
Il Lecce ha ufficializzato un nuovo acquisto, per il momento da destinare alla squadra Primavera dei salentini. Arriva un giovane talento del calcio polacco, il giovane difensore Jan Wiktor Staszak (19 anni).
Di seguito il comunicato ufficiale mediante il quale il Lecce ha reso noto di aver perfezionato l'acquisto di Staszak: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wiktor Jan Staszak dal Wisła Cracovia. Il centrocampista polacco classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera 1".
Come è andata l'avventura al Wisla Cracovia di Staszak. Nella prima squadra del Wisla fino a questo momento il difensore centrale classe 2006 non aveva trovando grande spazio, con 4 presenze totali, anche se era riuscito a mettersi comunque in mostra nella squadra riserve, in cui ha totalizzato 3 reti in terza divisione polacca, in undici apparizioni totali.
