Serie A, la classifica aggiornata: il Torino torna a respirare e va a +6 sulla terzultima
Il Torino batte la Lazio 2-0 e riaccende la corsa salvezza, frenando al contempo le ambizioni europee dei biancocelesti. Quello dell'Olimpico Grande Torino è un risultato che pesa soprattutto nella parte bassa della classifica, dove ogni punto inizia a diventare decisivo e i granata possono finalmente tornare a respirare (+6 sulla terzultima insieme al Cagliari). Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti sfide valide per il 27° turno:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 67 (27 partite giocate)
Milan 57 (27)
Napoli 53 (27)
Roma 50 (26)
Como 48 (27)
Juventus 46 (26)
Atalanta 45 (27)
Sassuolo 38 (27)
Bologna 36 (26)
Lazio 34 (27)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Torino 30 (27)
Genoa 27 (27)
Fiorentina 24 (26)
Cremonese 24 (27)
Lecce 24 (27)
Pisa 15 (26)
Verona 15 (27)