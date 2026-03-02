Umtiti felicissimo per Tolisso: "È tornato ai livelli che lo portarono al Bayern Monaco"

Samuel Umtiti non nasconde la gioia. L’ex difensore del Lecce e della Francia, oggi opinionista per RMC, ha elogiato pubblicamente l’ennesima prestazione di alto livello di Corentin Tolisso, protagonista nonostante la sconfitta del Lione sul campo dell’Olympique Marsiglia (3-2). Una prova completa, impreziosita da un gol che riapre il dibattito su un suo possibile ritorno in Nazionale a pochi mesi dal Coppa del Mondo.

"Tolisso è decisivo. Si parla sempre di chi segna, ma lui ha recuperato tantissimi palloni ed è stato fondamentale per l’equilibrio della squadra", ha spiegato Umtiti. "Sa quando rallentare il gioco e quando accelerare. È un centrocampista completo. Il livello che sta mostrando oggi mi ricorda il miglior Tolisso, quello dei grandi anni a Lione prima del trasferimento al Bayern".

Nel 2017 il campione del mondo 2018 lasciò l’OL per il Bayern Monaco per circa 40 milioni di euro, collezionando 118 presenze, 21 reti e 12 trofei, tra cui una UEFA Champions League, nonostante diversi infortuni. Dal ritorno a Lione nel 2022, la sua crescita è stata costante. Secondo Umtiti, la sua duttilità sarebbe un valore aggiunto anche per la Francia di Didier Deschamps: "Ha la maturità per giocare in un centrocampo a due, più avanzato o davanti alla difesa, anche se ama inserirsi. In una rosa da Mondiale può fare tutto".