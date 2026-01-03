Lecce, Ramadani: "Miglior gruppo da quando sono qui, dobbiamo continuare così"
Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Juventus: "Lo dico da inizio anno, per me questo è il miglior gruppo mai avuto perché i ragazzi più giovani ascoltano noi vecchi che abbiamo un po' più di esperienza. Siamo contenti e dobbiamo continuare così, rigiochiamo fra tre giorni e bisogna essere preparati".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l'estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
