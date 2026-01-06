Lecce, Ramadani: "Roma in emergenza? Resta una squadra molto forte"
Il Lecce, reduce dal pari di Torino con la Juventus, affronta una Roma in emergenza numerica. Yilber Ramadani, centrocampista dei salentini, ne ha parlato a Sky Sport: “Noi entriamo in campo per provare a fare risultato. Ma loro, anche se gli mancano giocatori in difesa, hanno una struttura forte, e una panchina forte”.
Vi manca qualcosa lì davanti. Sottil titolare vi può aiutare?
“Sì, noi voi vogliamo giocare in maniera più offensiva e fare gol, penso che la scelta del mister vada in questa direzione.”
