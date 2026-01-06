Lecce, la carica di Ramadani: "Carico Camarda, Stulic e corro anche per loro"
Il centrocampista del Lecce, Ylber Ramadani, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida alla Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.
In cosa puoi migliorare?
"Mi aspetto di migliorare nella verticalizzazione, me lo dicono spesso il mister ed il direttore. Sono lì per aiutare i miei compagni, corro anche per loro per vincere le partite".
Cerchi di spronare le punte? Carichi Camarda?
"Non solo lui, anche Stulic lo carico sempre. Gli dico di fare tutto quello che devi fare, perché i tifosi se vedono che dai tutto ti sostengono sempre".
