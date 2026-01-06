Live TMW Lecce-Roma, Del Rosso: "L'episodio di Pierotti poteva cambiare la partita"

Fabrizio Del Rosso, vice dello squalificato Eusebio Di Francesco, interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Roma.

20.10- Fra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa.

20.25- Del Rosso arriva ai microfoni dei giornalisti.

C'è un problema nella fase offensiva?

"E' un dato evidente, durante la settimana ci stiamo lavorando tanto, cerchiamo di coinvolgere tutti. Quando una squadra con segna il problema non è del singolo ma globale. Dovremmo trovare gol in più coi difensori sui corner e sugli esterni. Quando giochiamo contro squadre importanti come stasera l'ideale sarebbe sfruttare le poche occasioni che ti concedono. Oggi ci è andata male con la situazione di Pierotti. Ci stiamo lavorando per trovare soluzioni migliori in fase offensiva. Lavoriamo anche sulle palle inattive per cercare di trovare qualche gol in più".

Cosa è successo sul gol di Ferguson?

"La squadra si è spesa tanto, ha fatto una partita di generosità e volume. La Roma ha giocatori molto importanti, poi il calcio è fatto di episodi, se Pierotti avesse segnato parleremmo di un'altra partita. Su quel gol Dybala è stato molto bravo, dovevamo rompere la linea per contrastarlo e non siamo riusciti a farlo. Dybala ha qualità e ci ha messo in difficoltà con quella palla filtrante. Pensiamo a lavorare come stiamo facendo per migliorare le soluzioni di gioco in fase offensiva, la squadra lotta e sta bene fisicamente. Dobbiamo farci trovare pronti nelle partite del nostro campionato, contro le dirette concorrenti, a partire dalla prossima contro il Parma".

Oggi Sottil non ha inciso

"Credo abbia fatto una buona partita, può fare di più perché ha qualità importanti. Aveva avuto qualche problemino, recuperando negli ultimi allenamenti. Pensavamo potesse dare fastidio alla Roma, in alcune situazioni ci è riuscito. N'Dri quando entra spezza la partita, è rapido, alle volte un po' confusionario. Nel complesso vedo una squadra che lotta, che è consapevole di quello che deve fare".

Quanto diventa importante la partita contro il Parma?

"Partita importante, è uno scontro diretto, queste partite si decidono sugli episodi, bisogna lavorare sulla concentrazione. Le ultime due partite che abbiamo giocato hanno alzato il nostro livello".

Avevate preparato la partita sulle difficoltà della Roma?

"Abbiamo provato a mettere in difficoltà la Roma sulla velocità, i tre centrali potevano trovarsi in difficoltà con i nostri esterni molto veloci".

Sull'arbitraggio?

"Non ritengo opportuno parlarne, si gioca la partita e ognuno si tiene i suoi giudizi che non cambiano il risultato".

