Lecce, Stulic torna in gruppo: lavoro personalizzato per Berisha e Scott
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 14:00Serie A
autore Daniel Uccellieri
14.10.2026 14:00Serie A
Lecce al lavoro per l'Udinese: Stulic si allena in gruppo, Berisha e Scott svolgono lavoro personalizzato, terapie per Ilic.
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Continua la preparazione del Lecce in vista della prossima sfida di campionato con l'Udinese. Come fa sapere il club salentino, Stulic si è allenatore regolarmente con il resto del gruppo, mentre Berisha e Scott hanno svolto lavoro personalizzato.
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Squadra impegnata al mattino in una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano.
In preparazione alla gara con l’Udinese, la squadra, divisa in due gruppi, ha svolto forza in palestra, esercitazioni tecnico tattiche e partite a tema.
Alla sessione odierna Štulić si è allenamento regolarmente con i compagni. Lavoro personalizzato per Berisha e Scott, terapie per Ilić.
Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento pomeridiano al Via del Mare.
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