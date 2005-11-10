Il Lecce cerca gol e li aspetta soprattutto dai suoi attaccanti. Per ora i giallorossi hanno segnato 12 reti, una media di una rete a partita, che ha fruttato 10 punti in classifica. Il dato curioso è che finora i 3 attaccanti principali non hanno ancora segnato. Ed è proprio su questo aspetto che Di Francesco sta lavorando anche per metterli nelle condizioni migliori per sbloccarsi. Perché se arrivassero anche i loro gol la classifica potrebbe diventare ancora migliore.

Di Francesco ora si aspetta i gol di Geubbels, Stulic e Paco Esteban

Partiamo da Willem Geubbels, arrivato in estate dal Paris Fc a titolo definitivo. Il francese ha però avuto anche problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento se si pensa che finora ha collezionato solo 7 presenze senza una rete all’attivo. A secco c’è ancora Stulic, uno dei protagonisti della scorsa stagione che con i suoi 4 gol ha contribuito alla salvezza. Non sta incidendo ma rimane un giocatore molto importante per la squadra. Situazione non molto diversa per Paco Esteban, anche lui ancora alla ricerca del primo centro in serie A.

Tiago Gabriel, non solo Milan, anche Crystal Palace ed Everton

E se in attacco il Lecce dovrà cercare di migliorarsi, il club giallorosso è pronto a respingere gli assalti per Tiago Gabriel, su cui continuano ad esserci interessamenti concreti. Oltre al Milan, che non ha mai abbandonato la pista, per il portoghese hanno sondato il terreno sia Everton che Crystal Palace. La volontà è quella di trattenerlo, ammesso che non arrivi un’offerta alla quale diventi impossibile dire di no.