Lecce, terzo acquisto nel calciomercato di gennaio: depositato il contratto di Ngom

© foto di Balti Touati/PhotoViews
Dimitri Conti
Oggi alle 14:18
Dimitri Conti

Nuovo acquisto sul calciomercato di gennaio per il Lecce, che torna a pescare dall'Estrela Amadora dal quale nelle ultime due stagioni ha pescato i vari Gaspar, Tiago Gabriel e Veiga, rinforzando il proprio centrocampo.

Il Lecce ha infatti depositato in Lega Serie A il contratto di Oumar Ngom (21 anni), nazionale della Mauritania con doppio passaporto francese prelevato a titolo definitivo dall'Estrela Amadora, come da termini di deposito.

I numeri di Ngom, nuova diga della mediana del Lecce, in carriera. Fino a oggi il classe 2004 vanta 47 presenze e 3 gol con il Pau, 3 apparizioni e una rete con la seconda squadra del Pau, 9 gettoni e un gol con lo Chamois Niort, 31 apparizioni e 3 reti con la seconda squadra del Niort e infine 12 match con l'Estrela Amadora, con cui aveva un contratto valido fino al 2029. Inoltre è sceso in campo 13 volte con la selezione nazionale della Mauritania.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
