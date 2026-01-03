Lecce, Tiago Gabriel può partire ma solo a cifre importanti: 3 di Premier su di lui

"Nel mercato invernale è difficile trovare certezze: i club che hanno calciatori che stanno facendo bene, non li cedono se non a determinate condizioni". Così si è espresso Pantaleo Corvino ieri in conferenza stampa, incalzato sulle mosse di mercato del Lecce in entrata e soprattutto in uscita. Tra i nomi caldi che potrebbero lasciare il Salento già nel mercato invernale figura Tiago Gabriel.

Come riporta il Corriere dello Sport, per vendere il difensore portoghese a gennaio servirebbe un’offerta monstre tra i 30 e 40 milioni di euro. Bournemouth, West Ham e Brentford hanno già manifestato un interesse concreto e continueranno a monitorare la situazione in vista dell’estate, quando potrebbe scatenarsi un’asta per il giovane portoghese. Il centrale, osservato dal vivo anche recentemente, è infatti oggi tra i migliori della stagione per numeri e qualità delle prestazioni.