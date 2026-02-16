Lecce, Tiago Gabriel: "Stasera sarà battaglia, ma siamo pronti e daremo il massimo"

Tiago Gabriel, difensore del Lecce e punto di forza della formazione salentina, ai microfoni di DAZN ha presentato così la gara di questa sera contro il Cagliari ripartendo dal successo della settimana scorsa contro l'Udinese: “E’ stata una vittoria molto importante, avevamo bisogno di conquistare i tre punti e in casa c’è l’obbligo di dare sempre il massimo davanti al nostro pubblico. Abbiamo lavorato bene durante la settimana, per vincere queste partite occorrerà giocare bene, ma soprattutto avere l’atteggiamento giusto e da squadra vera. Ci aspetta una battaglia, ma siamo pronti".

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Pavoletti, S. Esposito. All. Pisacane.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco.