Lecce, Tiago Gabriel: "Sapevamo che sarebbe stato difficile, proveremo a migliorare"
TUTTO mercato WEB
Il difensore del Lecce Tiago Gabriel ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Inter valido per la 26^ giornata di Serie A e chiuso con un ko per 0-2.
Andate via dal Via del Mare a testa alta: dovete migliorare sui calci da fermo?
"Contro l'Inter è stato difficile, lo sapevamo. E' vero che dobbiamo migliorare e già contro il Como proveremo a mettere a posto certe cose".
Come è stato il passaggio dal campionato portoghese a quello italiano e cosa pensi di ottenere a livello personale e di squadra?
"E' stato un passaggio importante, qui c'è un calcio più statico e più uomo su uomo. Per un difensore centrale non c'è posto migliore in cui stare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Sacchi sul ko della Juventus in Champions: "Spalletti ha visto 3 passi indietro? È stato generoso"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie B, 26ª giornata: il Monza supera la Carrarese e vola al secondo posto. La classifica aggiornata
Serie C
Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
Pronostici
Calcio femminile