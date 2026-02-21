Lecce, Tiago Gabriel: "Sapevamo che sarebbe stato difficile, proveremo a migliorare"

Il difensore del Lecce Tiago Gabriel ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Inter valido per la 26^ giornata di Serie A e chiuso con un ko per 0-2.

Andate via dal Via del Mare a testa alta: dovete migliorare sui calci da fermo?

"Contro l'Inter è stato difficile, lo sapevamo. E' vero che dobbiamo migliorare e già contro il Como proveremo a mettere a posto certe cose".

Come è stato il passaggio dal campionato portoghese a quello italiano e cosa pensi di ottenere a livello personale e di squadra?

"E' stato un passaggio importante, qui c'è un calcio più statico e più uomo su uomo. Per un difensore centrale non c'è posto migliore in cui stare".