Live TMW Lecce, Tiago Gabriel: "Dovevamo fare di più per mettere in difficoltà l'Inter"

Tiago Gabriel interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" per commentare quanto accaduto in Lecce-Inter.

Che partita è stata?

Abbiamo fatto un po’ come nella sfida di andata a San Siro, rimanendo in partita per 75 minuti. E’ stata una buona prestazione, ma avremmo dovuto tenere di più il pallone e mettere più in difficoltà l’Inter. Contro un avversario che ha questa qualità è difficile difendersi per 90 minuti.

Cosa pensi della tua crescita?

“Il lavoro settimanale sta ripagando, sono contento di quello che sto facendo qui a Lecce in Serie A, è un campionato con difensori molto forti da cui imparare”.