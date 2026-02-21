Live TMW
Lecce, Tiago Gabriel: "Dovevamo fare di più per mettere in difficoltà l'Inter"
TUTTO mercato WEB
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!
Tiago Gabriel interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" per commentare quanto accaduto in Lecce-Inter.
Che partita è stata?
Abbiamo fatto un po’ come nella sfida di andata a San Siro, rimanendo in partita per 75 minuti. E’ stata una buona prestazione, ma avremmo dovuto tenere di più il pallone e mettere più in difficoltà l’Inter. Contro un avversario che ha questa qualità è difficile difendersi per 90 minuti.
Cosa pensi della tua crescita?
“Il lavoro settimanale sta ripagando, sono contento di quello che sto facendo qui a Lecce in Serie A, è un campionato con difensori molto forti da cui imparare”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Sacchi sul ko della Juventus in Champions: "Spalletti ha visto 3 passi indietro? È stato generoso"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie B, 26ª giornata: il Monza supera la Carrarese e vola al secondo posto. La classifica aggiornata
Serie C
Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
Pronostici
Calcio femminile