TMW Radio Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti

La Juventus vince a Bologna con la rete di Cabal, a seguito di una prestazione davvero convincente. Può essere il successo del Dall'Ara la svolta per il gruppo di Luciano Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Lo abbiamo detto dopo Bodo, e credo che ci siamo. Si è vista per la prima volta la mano vera del tecnico. Credo che sia stata davvero diversa ieri, rispetto alle altre dell'ultimo periodo. E' tornato a graffiare Spalletti, ha letto bene la partita, l'ha preparata bene. Si deve ancora migliorare, ma ieri ci è stato un passo in avanti importante. E ora arriva una sfida importante con la Roma. Complimenti a Spalletti e alla Juve, perché ha battuto il Bologna, e non è da poco".

Daniele Garbo: "Aspetterei conferme, la partita ocn la Roma può dirci di più. Aver accorciato lì davanti è importante dal punto di vista psicologico. In un campionato così strano però guai a cantare vittoria.

Massimo Bonanni: "Mi è piaciuta molto, l'ho vista ad andare a un ritmo più alto di quello a cui era abituato a vederla. Contro la Roma è la partita giusta per capire se la Juve può ambire alle prime quattro posizioni".

Enzo Bucchioni: "Vedremo dopo la Roma. Ci vuole un test importante, serve una partita così per capire se sei veramente cresciuto. Ho visto una Juve diversa a Bologna. Spalletti sta entrando nella testa dei giocatori, sta ponendo le basi e si è visto. Hai recuperato Bremer, che è mancato tantissimo. Il Bologna era stanco, ma alla fine penso che sta migliorando questa Juve. Contro la Roma puoi andare in difficoltà, se superi questo test vuol dire che poi hai una intrapreso strada importante. Ieri però è stato un bel segnale".

Arturo Di Napoli: "Per me non ancora, non la vedo ancora squadra. Spalletti ha sei mesi di contratto, se vuoi ricostruire non fai un contratto così a uno come lui, è una nota stonata questa".

Massimo Giletti: "Sono tre punti che arrivano in una settimana in cui si è tentata la scalata alla Juve, con tensioni extra-calcistiche. Il lavoro di Spalletti dal punto di vista mentale sta dando i risultati. Sta giocando senza tre centrali, passare ieri a Bologna è qualcosa che dà energia mentale e convinzione di fare il salto di qualità, cosa che manca in qualche giocatore. Ho visto una squadra sul pezzo, che è spesso mancata. Serve continuità poi. Se non hai questa, non rientri tra le prime. La partita con la Roma dirà molto".

Alberto Di Chiara: "La vittoria di Bologna ti permette di tenere contatto con la zona Champions e per dare fiducia al gruppo. E' una vittoria importante. TI dà stimoli importanti e ti f sperare per il quarto posto, l'obiettivo stagionale".