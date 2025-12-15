TMW Radio Inter in testa, ci può essere la fuga? Il commento degli opinionisti

Con la vittoria di Genova e il pari del Milan, oltre al ko del Napoli, l'Inter torna in testa alla classifica di Serie A. Può essere il via di una fuga verso il titolo? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Ci potrebbe stare, ma ci sono tanti impegni anche quest'anno. Se l'Inter ha questa continuità, non c'è squadra più forte in questo campionato".

Daniele Garbo: "L'Inter è la più forte, ottimo primo tempo, ha dato la sensazione di essere una squadra matura. Che possa andare in fuga non lo so perché è un campionato strano".

Massimo Bonanni: "Ha le possibilità per poterlo fare, perché ha una rosa importante. Il campionato si è livellato verso l'alto. Se perdi è perché non giochi al top e l'altra lo fa. Le grandi squadre possono perdere con chiunque e l'Inter lo può perdere da solo, perché ha una rosa più forte".

Enzo Bucchioni: "L'Inter se vuole seminare qualcosa deve farlo in questo mese, perché può scappare. Può fare bottino pieno e scappare. Ci deve provare, ora che non c'è la Champions. E' il momento più favorevole questo. Il Napoli è in difficoltà, anche il Milan".

Arturo Di Napoli: "Con questo andazzo, sarà marzo-aprile che capiremo chi se la giocherà per il titolo. Ogni settimana ora cambia qualcosa in testa. Per me ora non c'è nessuna che può allungare".