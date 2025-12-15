Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Modena, per l'attacco prende quota il nome di Brunori. Sarà sfida alla Sampdoria

© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:04Serie B
Tommaso Maschio

Con Pedro Mendes che potrebbe salutare a gennaio, visto che è sul taccuino di diversi club di Serie B – Spezia e SudTirol su tutte – il Modena sarebbe alla ricerca di un sostituto per il reparto avanzato e guarderebbe in casa del Palermo dove c’è un altro nome che è destinato a infiammare il mercato invernale: Matteo Brunori.

Il classe ‘94 in rosanero è infatti chiuso da Joel Pojhanpalo e Jeremy Le Douaron e per questo potrebbe cambiare aria e andare a cercare maggiore spazio altrove con i Canarini che l’hanno messo nel mirino al pari della Sampdoria. Una cessione che appare scontata, visto che il tecnico Filippo Inzaghi avrebbe chiesto di portare in Sicilia quel Matteo Tramoni che è stato protagonista della promozione del Pisa lo scorso anno e ora fatica a trovare spazio sotto la gestione Gilardino. Secondo quanto riferito dall’edizione on line della Gazzetta di Modena però il ds rosanero Osti non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente per la promozione preferendo la soluzione blucerchiata, ma è evidente che molto dipenderà anche dall’offerta messa sul piatto e la volontà dello stesso Brunori.

Il ds gialloblù non vuole però compiere passi azzardati che andrebbero a pesare sul budget e la gestione del gruppo, ma la trattativa resta aperta con la soluzione del prestito con obbligo di riscatto vincolato che potrebbe essere quella giusta per accontentare tutte le parti in causa.

Sullo sfondo resta Manuel De Luca in uscita dalla Cremonese che però convince meno Catellani vista la lunga inattività, il centravanti è fuori rosa in Lombardia, e il fatto che lo Spezia sia in vantaggio per il suo tesseramento nel mercato invernale.

