Avellino, definito l'arrivo di Sala dal Como: inizierà ad allenarsi già la prossima settimana

Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi aveva aperto alla cessione del terzino Marco Sala all’Avellino (“Il giocatore è stato determinante quando abbiamo vinto il campionato, poi l'anno scorso è stato vittima di una situazione di mercato un po' strana, ma merita una grande possibilità e una piazza come Avellino sarebbe una grande opportunità per lui. È un'operazione che farò sicuramente in questa finestra di mercato, vediamo se con l'Avellino o con altri", le sue parole) e ora la trattativa avrebbe preso il volo.

Secondo quanto riferito da Prima Tivvù infatti le parti starebbero definendo solo gli ultimi dettagli con il mancino classe ‘99 che potrebbe sbarcare in Irpinia già dalla prossima settimana per allenarsi con i nuovi compagni in attesa che a gennaio il suo tesseramento, probabilmente a titolo definitivo, venga ufficializzato. In questo modo Sala potrà già iniziare a conoscere il mister e i compagni e ambientarsi nella nuova realtà.

Sala è stato protagonista nel 2023/24 con 29 presenze in maglia lariana nell’anno della promozione per poi finire ai margini con appena 11 presenze – fra Como e Lecce – nella passata stagione e l’esclusione dalla lista in questa. Il terzino inoltre vanta ben 148 presenze in cadetteria, un’esperienza importante che sarà messa a disposizione della formazione di Biancolino da gennaio in avanti.