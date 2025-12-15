Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello
L’AZ Picerno comunica che, a seguito degli accertamenti clinico-strumentali effettuati, il calciatore Milos Bocic ha riportato una frattura del quinto metatarso, mentre il calciatore Emanuele Santaniello ha subito una lussazione anteriore di spalla.
Entrambi i tesserati sono già seguiti dallo staff medico del club e saranno sottoposti ai rispettivi percorsi terapeutici e riabilitativi, con tempi di recupero che verranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico.
SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE C
Cavese-Siracusa 1-1
45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)
Picerno-Salernitana 1-2
41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)
Trapani-Cosenza 1-1
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)
Atalanta U23-Sorrento 1-2
28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)
Potenza-Catania 1-1
12' Forte (C), 13' Bruschi (P)
Benevento-Giugliano 4-0
9' e 23' Simonetti, 53' Tumminello, 79' Manconi
Casertana-Latina 3-1
12’ Parigi (L), 45’+11 Bentivegna (C), 89’ Heinz, 90’+6’ HGalletta (C)
Team Altamura-Audace Cerignola 1-1
11' D'Orazio (AC), 45+2' Doumbia (TA)
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli
Classifica - Catania 38*, Benevento 38*, Salernitana 35*, Cosenza 33*, Casertana 32*, Potenza 25*, Casarano 25, Monopoli 24, Crotone 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23*, Atalanta U23 22*, Sorrento 20*, Team Altamura 20*, Cavese 18*, Giugliano 15*, Siracusa 15*, Latina 1*5, Foggia 15, Picerno 13*
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
