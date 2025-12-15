Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello

L’AZ Picerno comunica che, a seguito degli accertamenti clinico-strumentali effettuati, il calciatore Milos Bocic ha riportato una frattura del quinto metatarso, mentre il calciatore Emanuele Santaniello ha subito una lussazione anteriore di spalla.

Entrambi i tesserati sono già seguiti dallo staff medico del club e saranno sottoposti ai rispettivi percorsi terapeutici e riabilitativi, con tempi di recupero che verranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico.

SERIE C - 18ª GIORNATA

GIRONE C

Cavese-Siracusa 1-1

45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)

Picerno-Salernitana 1-2

41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)

Trapani-Cosenza 1-1

20' Beretta (C), 43' Canotto (T)

Atalanta U23-Sorrento 1-2

28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)

Potenza-Catania 1-1

12' Forte (C), 13' Bruschi (P)

Benevento-Giugliano 4-0

9' e 23' Simonetti, 53' Tumminello, 79' Manconi

Casertana-Latina 3-1

12’ Parigi (L), 45’+11 Bentivegna (C), 89’ Heinz, 90’+6’ HGalletta (C)

Team Altamura-Audace Cerignola 1-1

11' D'Orazio (AC), 45+2' Doumbia (TA)

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Crotone-Casarano

Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

Classifica - Catania 38*, Benevento 38*, Salernitana 35*, Cosenza 33*, Casertana 32*, Potenza 25*, Casarano 25, Monopoli 24, Crotone 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23*, Atalanta U23 22*, Sorrento 20*, Team Altamura 20*, Cavese 18*, Giugliano 15*, Siracusa 15*, Latina 1*5, Foggia 15, Picerno 13*

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva