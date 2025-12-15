TMW News Il Napoli cade ancora. Dalla Juve segnali di crescita

Durante il TMW News di oggi l'analisi del campionato con l'Inter che si è riportata in testa alla classifica. Occhi puntati sul Napoli che dopo il ko in Champions è andato incontro ad una nuova sconfitta, contro l'Udinese. Ma parliamo con Gianluca Presicci in collegamento.

Juve, successo pesante

Vittoria che regala forza e consapevolezza quella della Juve ieri contro il Bologna. E che permette ai bianconeri di riportarsi in zona Champions. "Spero che i giocatori ora si rendano conto che possono giocare partite di questo livello - ha detto Luciano Spalletti - Abbiamo fatto errori rivedibili e abbiamo concesso cose che dovremo correggere, ma la prestazione si è vista da tutto il blocco squadra. Devo fare i complimenti al Bologna per il calcio che esprime e di conseguenza ai miei ragazzi per la vittoria conseguita su un campo difficile e contro una squadra che gioca uomo su uomo e che ti mette in grande difficoltà. È costruita bene ed ha caratteristiche uniche. Ci ha messo a dura prova dal punto di vista fisico: oggi non avevamo scappatoie dalla loro pressione se non appoggiarci al portiere o cercare la punta. Il ruolo del portiere nel calcio moderno è fondamentale perché diventa un calciatore a tutti gli effetti. Alla fine abbiamo tentato di liberarci del loro pressing cercando il nostro centravanti e da una di quelle palle è nata l'espulsione".

