Sampdoria, scarico concordato per Riccio, Bendetti e Coda. Malgrida in gruppo

Sono tre i giocatori che nella giornata odierna hanno svolto lavoro di scarico a scopo precauzionale in casa Sampdoria dove è iniziata la marcia d’avvicinamento alla sfida contro il Padova si sabato prossimo. Si tratta del difensore Riccio, del centrocampista Benedetti e del centravanti Coda: il primo non era sceso in campo nell’ultima gara di campionato, mentre gli altri due sì. Nessuno dei tre comunque sembra essere a rischio per la trasferta in Veneto.

Questo il report del club blucerchiato:

“La Sampdoria si è rimessa all’opera al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Padova, in programma sabato all'”Euganeo” (ore 15.00). Dopo una sessione di video-analisi, attivazione in palestra e sul campo, la squadra – compreso Lorenzo Malagrida – ha svolto un allenamento caratterizzato da esercitazioni tecnico-tattiche, anche sotto forma di partitelle su spazi ridotti, alternate a lavori aerobici. Scarico concordato a scopo precauzionale per Leonardo Benedetti, Massimo Coda e Alessandro Riccio. Giorgio Altare, Alessandro Bellemo e Marvin Çuni proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, martedì, è in agenda una seduta mattutina”.