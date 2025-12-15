TMW Inter oggi a riposo dopo il 2-1 di Genova: domani la decisione su Calhanoglu per Riad

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa a Marassi, l'Inter oggi non si è allenata. La squadra nerazzurra tornerà a farlo nella giornata di domani, quando è prevista una seduta mattutina agli ordini di Cristian Chivu. Discorso analogo per mercoledì, quando nel primo pomeriggio ci sarà anche la partenza per l'Arabia Saudita. Domani dovrebbe esserci la decisione definitiva su Hakan Calhanoglu, alle prese con un problema fisico accusato contro il Liverpool.

Il segnale che ha dato l'Inter alle altre però è decisamente importante, proprio perché è tornata a essere in testa alla classifica e a vincere una partita che era... da vincere. Troppo spesso veniva contestato ai nerazzurri di non essere cattivi o concreti nel modo giusto quando contava: ora la risposta è arrivata in maniera molto chiara, con una delle migliori prestazioni stagionali.

Non inganni il risultato o la sofferenza finale, fino al gol di Vitinha l'Inter è stata dominante come poche altre volte era capitato. Baricentro alto, aggressività, uno Zielinski padrone della cabina di regia e un Lautaro particolarmente ispirato. D'altronde le alternative non sono mai mancate a Chivu e la dimostrazione è la rete di Bisseck. Mentre Milan e Napoli inciampano, i nerazzurri tengono botta. La Supercoppa sarà un altro test importante.