Lo Spezia a caccia di rinforzi di qualità: Valoti è il primo obiettivo. E piace anche Buso

Per rinforzare il reparto offensivo con giocatori di gamba e qualità lo Spezia starebbe pensando a due giocatori d’esperienza in cadetteria che al momento stanno trovando poco spazio nelle rispettive squadre. Il primo nome sulla lista, come riporta Il Secolo XIX, è quello di Mattia Valoti, che può giocare anche da centrocampista centrale, in uscita dalla Cremonese dove al momento è fuori lista e ha un contratto in scadenza a fine stagione.

Allo Spezia il profilo del classe ‘93, che vanta 144 presenze e 38 reti in Serie B, piace molto anche se al momento il suo nome è in fase di valutazione con l’ok definitivo che dovrà essere dato dal tecnico Roberto Donadoni. Nel caso il club ligure potrebbe proporre o un contratto da 18 mesi o un semestrale con opzione per il rinnovo a determinate condizioni. Su Valoti però lo Spezia non è solo visto che anche Sampdoria e Pescara starebbero pensando a lui.

L’altro nome, con caratteristiche diverse dal primo, è quello di Nicolò Buso, figlio dell’ex aquilotto Renato, che al Catanzaro ha trovato poco spazio in questa stagione – 4 presenze e un gol in campionato – che però è legato ai giallorossi da un contratto fino al 2028 (con opzione per un ulteriore anno) rinnovato solo la scorsa estate.