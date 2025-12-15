Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, Iovine su Fabregas: "Sua virtù? Fa remare tutti e 20-25 giocatori dalla stessa parte"

Como, Iovine su Fabregas: "Sua virtù? Fa remare tutti e 20-25 giocatori dalla stessa parte"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:08Serie A
Yvonne Alessandro

"Il primo giorno il mister si presenta dicendo: 'Si vuole andare ai playoff, si vuole arrivare quinti o settimi? Io voglio vincere il campionato'". Non dimentica il passato in Serie B con la maglia del Como Alessio Iovine, ritiratosi la scorsa estate ma sotto la guida di Cesc Fabregas dall'estate del 2024. "A novembre sentirci dire, dopo comunque un momento dove eravamo sesti-settimi in classifica, 'si vince il campionato'... è stata una cosa importante", ricorda l'ex terzino dei lariani nell'intervista rilasciata a Espansione Tv.

"Però è una persona normalissima, che ama tantissimo il calcio, cerca di migliorarsi e aggiornarsi nel quotidiano", descrive così l'approccio al quotidiano di Fabregas da allenatore del Como. "E poi ovviamente il lato calcistico non mi sento neanche di aggiungere altro, vediamo tutti cosa sta facendo". Al momento i biancoblù si trovano al settimo posto con 24 punti e la possibilità questa sera di strappare un buon risultato nell'arena dell'Olimpico contro la Roma. Per credere nell'Europa.

Ma qual è la più grande virtù del tecnico spagnolo? Iovine non ha dubbi: "In un gruppo di 20-25 giocatori giocano in 11, quando si alza il livello, è difficile far remare tutti dalla stessa parte. Far andare tutti forte. Devi essere credibile. E credo che questa sia la virtù più grande del mister, perché anche chi non gioca per qualche partita o per tanto tempo è sempre sul pezzo, non sbaglia un allenamento o un comportamento. E queste cose fanno la differenza", garantisce l'ex giocatore del Como.

"Se in una squadra ci sono 14 fenomeni non vinci il campionato se gli altri non fanno niente, perché nel quotidiano tu devi avere un livello alto di qualità e intensità, forse sono anche più fondamentali i 'panchinari'". Concludendo: "Dovessi in futuro fare l'allenatore mi piacerebbe avere soprattutto questa qualità".

Articoli correlati
Como, l'ex compagno Iovine elogia Nico Paz: "Lui non si siede, nonostante il talento"... Como, l'ex compagno Iovine elogia Nico Paz: "Lui non si siede, nonostante il talento"
Iovine sul ritiro: "In futuro avrò soddisfazioni ancora maggiori. Sempre a Como" Iovine sul ritiro: "In futuro avrò soddisfazioni ancora maggiori. Sempre a Como"
Como, la bella favola di Iovine al game-over: "Ora capirò che è finita davvero..."... Como, la bella favola di Iovine al game-over: "Ora capirò che è finita davvero..."
Altre notizie Serie A
Tegola Delprato per il Parma: risentimento alla coscia destra per il difensore Tegola Delprato per il Parma: risentimento alla coscia destra per il difensore
Como, Da Cunha: "La Roma pressa, è la nostra identità. Difficile dopo il 4-0 con... Como, Da Cunha: "La Roma pressa, è la nostra identità. Difficile dopo il 4-0 con l'Inter"
Roma, Massara: "Ferguson via? Mai sentito di questa eventualità". E dribbla su Zirkzee... Roma, Massara: "Ferguson via? Mai sentito di questa eventualità". E dribbla su Zirkzee
Dybala ci sarà nel futuro della Roma? Massara: "Intanto c'è nel presente" Dybala ci sarà nel futuro della Roma? Massara: "Intanto c'è nel presente"
Como, Fabregas: "Nico falso nove? Dobbiamo trovare soluzioni senza Morata. E Diao... Como, Fabregas: "Nico falso nove? Dobbiamo trovare soluzioni senza Morata. E Diao parte"
Roma, Rensch: "Mi piace tutto qui, i tifosi e lo stadio. Col Como è importante vincere"... Roma, Rensch: "Mi piace tutto qui, i tifosi e lo stadio. Col Como è importante vincere"
Berardi può andare via dal Sassuolo? Ora la valutazione non è semplice da dare Berardi può andare via dal Sassuolo? Ora la valutazione non è semplice da dare
Sarri arrivato alla cena di Natale della Lazio: tanti applausi da parte dei tifosi... TMWSarri arrivato alla cena di Natale della Lazio: tanti applausi da parte dei tifosi presenti
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
5 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
Ora in radio
Repliche 19:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Massara: "Ferguson via? Mai sentito di questa eventualità". E dribbla su Zirkzee
Immagine top news n.1 Inter oggi a riposo dopo il 2-1 di Genova: domani la decisione su Calhanoglu per Riad
Immagine top news n.2 La Fiorentina ha riflettuto e deciso, per il momento i viola vanno avanti con Vanoli
Immagine top news n.3 Tutto confermato, Saelemaekers rinnova il suo contratto con il Milan. I dettagli
Immagine top news n.4 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.5 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.6 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.7 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Immagine news Serie A n.3 Inter in testa, ci può essere la fuga? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tegola Delprato per il Parma: risentimento alla coscia destra per il difensore
Immagine news Serie A n.2 Como, Da Cunha: "La Roma pressa, è la nostra identità. Difficile dopo il 4-0 con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Massara: "Ferguson via? Mai sentito di questa eventualità". E dribbla su Zirkzee
Immagine news Serie A n.4 Dybala ci sarà nel futuro della Roma? Massara: "Intanto c'è nel presente"
Immagine news Serie A n.5 Como, Fabregas: "Nico falso nove? Dobbiamo trovare soluzioni senza Morata. E Diao parte"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Rensch: "Mi piace tutto qui, i tifosi e lo stadio. Col Como è importante vincere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Modesto già arrivato in città: in serata l'annuncio come erede di Possanzini
Immagine news Serie B n.2 Mantova, è addio con il tecnico Possanzini: arriva la nota della società biancorossa
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, scarico concordato per Riccio, Bendetti e Coda. Malgrida in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Lo Spezia a caccia di rinforzi di qualità: Valoti è il primo obiettivo. E piace anche Buso
Immagine news Serie B n.5 Euro '32, Abodi: "Palermo è ancora in corsa per ospitarli. C'è stato un vertice con sindaco e club"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, definito l'arrivo di Sala dal Como: inizierà ad allenarsi già la prossima settimana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Agi - La 'scalata' della Ternana finisce in Procura. Le mosse dei Rizzo
Immagine news Serie C n.2 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Serie C n.3 Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, Mangia: "Rimasti in 10 in modo stupido. Mercato? Dirò quello che penso"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Diaw verso l'addio? Trattativa in corso con il Cjarlins Muzane
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Jonsson: "Ionita e Crnigoj tanta roba. Senza penalità saremmo in corsa playoff"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere