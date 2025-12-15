Euro '32, Abodi: "Palermo è ancora in corsa per ospitarli. C'è stato un vertice con sindaco e club"

"Palermo è una città che ancora sta competendo per ospitare l'Europeo di calcio del 2032. La scorsa settimana abbiamo avuto una riunione con il sindaco, la proprietà del Palermo, il club e con chi sta facendo la progettazione a dimostrazione di una volontà di avere uno stadio moderno, che sia in linea con le ambizioni del club e soprattutto dei tifosi palermitani".

Queste le parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita nel capoluogo siciliano per fare il punto sulla situazione dell'impiantistica sportiva cittadina: "Ma a parte lo stadio c'è il tema del palazzetto dello sport. - ha spiegato ancora Abodi come riporta sportmediaset.it - Questa è una città che è multidisciplinare dal punto di vista sportivo e deve offrire opportunità di base e di vertice. Palermo è una città che ha bisogno di strutture per lo sport di base, di palestre scolastiche attrezzate, accessibili e sicure, ma ha bisogno anche di impianti per ospitare eventi di un certo livello".