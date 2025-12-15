Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, Carnevali: "Qui passati Allegri e De Zerbi. Grosso uno dei tecnici giovani migliori"


© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:45
Yvonne Alessandro

"Il sogno nel cassetto? Continuare a far sì che questa società possa continuare con questo stile, questa voglia di lavorare, alzare sempre il livello di crescita per poter ambire a fare qualcosa di particolare. Magari un risultato che possa avvicinarci a fare un discorso legato all'Europa". L'ammissione di Giovanni Carnevali, tra sogni e realtà, a GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone' è solo l'anticipazione di un'intervista a fiume rilasciata dal direttore sportivo del Sassuolo.

Al momento però, la truppa di Fabio Grosso è nona in classifica con 21 punti in 15 giornate, ma soprattutto a -4 dal primo slot utile per il piazzamento in Europa: "Noi abbiamo un obiettivo che è ben chiaro, ossia quello di arrivare alla salvezza il più velocemente possibile", ha dichiarato il dirigente del club emiliano. "È chiaro che nel momento in cui, quando ci arriveremo, ci divertiremo per cercare di fare più punti possibili, però oggi siamo concentrati sul rimanere in Serie A, che non sarà facile, però diciamo che quello che stiamo dimostrando sul campo penso che siamo sulla strada giusta, però non dobbiamo guardarla tanto, dobbiamo cercare di portare avanti un po' quelle che sono le nostre idee, divertirsi, cercare di fare più punti possibili, ed è normale che nel momento in cui tu ottieni un pareggio come quello di ieri qui alla Scala del calcio di San Siro ti dà tanto orgoglio e tante volte si vive anche di questo, di grandi soddisfazioni".

Cosa abbia spinto il Sassuolo a investire su Fabio Grosso in panchina: "Il Sassuolo anche in passato ha avuto grandi allenatori. Qui sono passati Massimiliano Allegri, Stefano Pioli, Roberto De Zerbi", ricorda Carnevali. Tornando poi all'attualità: "Io credo che Fabio Grosso possa dare continuità anche a questo percorso di questi grandi mister: ricordo benissimo il momento in cui noi siamo retrocessi con Fabio. Al di là di una buona conoscenza. La scelta è ricaduta su di lui per quanto riguarda il metodo di gioco, lo stile di gioco per cui tutto quello che lui può dimostrare e insegnare sul campo".

Non solo: "Lo conoscevamo anche bene sotto l'aspetto umano. Come persona che è una grandissima persona, c'è un grande feeling, nel momento in cui penso che tra società e mister ci sono le stesse idee, gli stessi obiettivi, la stessa volontà, si possono fare delle buone cose", ha garantito Carnevali. "Per cui non c'è soltanto l'aspetto tecnico ma anche l'aspetto umano. Io sono convinto che Fabio Grosso abbia tutte le caratteristiche, tutte le possibilità, per poter diventare un grande allenatore. Penso che sia tra i giovani uno dei migliori, se non il migliore che ci possa essere".

