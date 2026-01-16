TMW Lo Yaya Touré del Reims infiamma il mercato: anche tre club di A su Patrick Zabi

Arrivato al Reims appena un anno fa, Patrick Zabi è già una delle grandi rivelazioni della stagione 2025-2026 in Ligue 2. Il giovane centrocampista ivoriano, 19 anni, ha rapidamente scalato le gerarchie della squadra: dopo essere stato ingaggiato per rinforzare la formazione riserve, in N3, è stato promosso in prima squadra dopo solo due partite, dimostrando subito di poter imporsi a livello professionistico.

Il talento di Zabi colpisce innanzitutto per il suo fisico imponente: 1,91 metri di altezza, un vero dominatore nei duelli aerei e capace di proteggere il pallone con naturale autorità. Ma ridurlo a un semplice colosso sarebbe un errore: il suo gioco combina forza e creatività da street football, con dribbling, finte, passaggi stretti e tiri dalla distanza che ne fanno un centrocampista moderno, capace di incidere in ogni fase della partita. Il paragone con Paul Pogba o con l’ivoriano Yaya Touré è eccessivo ma rende l'idea. Non a caso è soprannominato "Zabie la Magie".

In questo anno Zabi ha confermato tutto il suo potenziale: in 18 presenze ha finora segnato 2 gol e servito 3 assist. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei club più importanti: il Paris FC lo segue con grande interesse, pronto a investire fino a 15 milioni di euro, ma non è l’unico. Come raccolto dalla nostra redazione, diverse squadre italiane (Atalanta, Milan e Roma), osservano da vicino il giovane talento.