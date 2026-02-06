Ufficiale Newcastle battuto: il Paris FC la spunta nella corsa a Zabi e lo prende per l'estate

Il Paris FC continua a muoversi sul mercato, programmando il futuro con investimenti mirati e di peso. Il club parigino ha infatti ufficializzato l’accordo per l’ingaggio di Patrick Zabi, centrocampista ivoriano classe 2005, attualmente in forza allo Stade de Reims. Il trasferimento diventerà effettivo a partire dalla prossima estate, come comunicato dalla società nella giornata di giovedì.

Zabi, 19 anni, resterà quindi a Reims fino al termine della stagione. Un dettaglio non secondario, considerando che il giovane talento era finito anche nel mirino del Newcastle United, segnale di un profilo già apprezzato a livello internazionale. Per assicurarsi il suo cartellino, il Paris FC ha messo sul piatto un investimento importante, pari a 25 milioni di euro. L’operazione si inserisce in una strategia chiara, sviluppata con il supporto del gruppo Red Bull, che sta fornendo competenze e know-how nella costruzione di un progetto ambizioso e sostenibile. Dopo l’arrivo di Rudy Matondo, Zabi rappresenta un altro tassello chiave.

Nel comunicato ufficiale il club ha annunciato: “Il Paris FC è felice di annunciare un accordo per la firma del giocatore Patrick Zabi, proveniente dallo Stade de Reims. Il centrocampista diciannovenne si unirà al club parigino la prossima estate”. Un messaggio che racconta chiaramente la direzione intrapresa: investire oggi per essere protagonisti domani.