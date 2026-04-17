TMW Locatelli bandiera bianconera. Il sogno realizzato di un bambino che tifava Juve

Locatelli-Juventus fino al 2030. Di fatto, per il capitano bianconero, l'intenzione di diventare una bandiera della Vecchia Signora. Perché alla scadenza naturale del nuovo accordo si saranno completate ben 9 stagioni insieme.

IL GOL CHE GLI HA CAMBIATO LA VITA, PROPRIO ALLA JUVENTUS

E pensare che parliamo di un giocatore che si è rivelato all'Italia con la maglia di una rivale e peraltro segnando proprio contro la Juventus: 22 ottobre 2016, Vincenzo Montella la settimana lo aveva lanciato per la prima volta titolare e gli ribadisce la fiducia. Lui risponde con un diagonale che si infila all'incrocio, regalando ai rossonero un prezioso successo contro la squadra più forte del campionato.

"Quel momento mi ha catapultato in una realtà in cui non ero pronto" dichiarerà il 20 agosto 2021, giorno della presentazione con la maglia della Juventus. "Poi grazie al Sassuolo mi sono ripreso".

LA NAZIONALE GRAZIE AL SASSUOLO

Alle spalle aveva 63 presenze e 2 reti con i rossoneri. Una, quella citata contro la Juve. L'altra, qualche settimana prima contro il Sassuolo. Ironia del destino, Locatelli ha fatto gol alle sue future squadre. In Emilia arriva nel 2018 e in tre anni raccoglie 99 presenze, segnando 7 reti. Grazie al Sassuolo non solo si è ripreso, ma si è anche preso la Nazionale. Roberto Mancini inizia a puntarci a settembre 2020. Il Covid che sposta gli Europei di un anno gli permette di esserci al torneo che ci regalerà una gioia inaspettata. Locatelli contribuisce con una clamorosa doppietta contro la Svizzera nella fase a gironi.

IL SOGNO REALIZZATO DA BAMBINO

Della Juventus è l'acquisto principale dell'estate del 2021, i bianconeri per averlo riescono a strappare un prestito biennale che porta all'acquisto a titolo definitivo per 36.4 milioni. Lui ne diventa un pilastro e capitano: 224 presenze e 9 reti. Di fatto un simbolo di questa decade della Juventus. E soprattutto, dettaglio da non sottovalutare, tifoso della Juventus. Lui che nella sua cameretta aveva le foto con Pavel Nedved, Buffon e Del Piero. Un bambino che ha realizzato il suo sogno.