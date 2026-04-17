Live TMW Sassuolo, Grosso: "Capolavoro dei ragazzi, oggi contro il Como mi hanno emozionato!"

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20.45 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per commentare il match odierno del Mapei Stadium contro il Como, valido per la 33esima giornata. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta.

20.51 - Inizia la conferenza stampa.

Nzola gol e assist, ha ripagato ampiamente la fiducia...

"Sono contentissimo, molto. Ho detto ai ragazzi che mi hanno emozionato perché oggi era un livello altissimo e invece siamo stati dentro, abbiamo capito i momenti della gara, abbiamo attaccato per poter segnare, e sono contentissimo di tutti perché abbiamo fatto una bellissima prestazione. Quello di oggi è un segnale positivo, i ragazzi hanno fatto un capolavoro e gli faccio i miei complimenti".

Come l'avete preparata in fase difensiva?

"Ci vuole grandissima disponibilità a giocare contro di loro, poi se non li pizzichi nei momenti giusti non è semplice. Abbiamo mantenuto la nostra identità con i nostri giocatori di qualità ma abbiamo dovuto mettere anche generosità da parte di tutti, abbiamo tenuto dentro un po' di più gli esterni diverse volte per poter andare ad aiutare i terzini con i centrocampisti e poi per poter avere spazio nelle ripartenze. Grande coraggio nella fase difensiva e anche nella fase offensiva perché abbiamo creato tanto, è stata una prestazione superlativa. Faccio i complimenti al Como perché è destinato a crescere in maniera esponenziale perché hanno idee chiare e oggi però li faccio anche ai miei giocatori".

Oggi avete fatto emergere i difetti del Como molto bene...

"Sì, è così. Però c'è grande merito dei ragazzi che hanno saputo tamponare, che hanno capito dove andare e con chi. Noi abbiamo provato a mantenere la nostra identità però l'idea era quella di potergli ripartire per provare a trovarli scoperti, ci è riuscito bene alcune volte, altre meno. Andavamo bene con il primo giocatore ma dovevamo andarci anche con il secondo. Tanti spunti però oggi i complimenti ai ragazzi sono meritatissimi".

Come siete riusciti a fronteggiare la reazione del Como?

"Siamo rientrati che abbiamo preso una bella batosta, pochi secondi prima della fine, un gol particolare, non lo meritavamo. Poi la scorsa settimana era successa la stessa cosa a loro e gli avversari erano stati bravi a ribaltarla. Io ho chiesto di non mollare mai, abbiamo fatto un primo tempo strepitoso e meritavamo di fare un secondo tempo strepitoso".

Non si vedeva da un po' Turati in porta, come lo ha visto?

"Sono molto contento per lui, anche di chi non ha giocato. Stefano per me ha bellissime qualità per giocare in questa categoria, gli ho ritagliato un ruolo diverso da quello che avrebbe voluto e lo ha preso al momento giusto. Aro ha avuto qualche fastidio ieri ma sono stato contento di aver preso questa decisione ma questi ragazzi meritano questa opportunità".

21.00 - Termina la conferenza.