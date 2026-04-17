Cagliari, Pisacane: "Felice di ritrovare Chivu, con questa Inter non puoi sbagliare nulla"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Inter: "Normale che contro queste grandi squadre devi sbagliare il meno possibile, ci auguriamo di avere un approccio buono. Giochiamo contro la squadra più forte del campionato e dobbiamo cercare di non sbagliare nulla per non essere puniti al primo errore".

Come cambia il Cagliari con Borrelli?

"Borrelli è stato fuori tre mesi, ma è un giocatore sul quale abbiamo puntato a luglio. Perderlo è stato un peccato ma ora può avere continuità, sto cercando di metterlo nelle condizioni di recuperare il terreno perso. Gli si chiede un grande sacrificio perché la difesa parte dagli attaccanti".

Quanti punti servono per salvarsi?

"Quando abbiamo iniziato a fare tabelle mentali si è visto cosa è successo, bisogna concentrarsi sul fare più punti possibili. La partita passata ci permette di fare tre passettini avanti ma la strada verso il nostro obiettivo è ancora lungo".

Le pressioni sono sempre maggiori?

"La pressione per chi fa questo sport è all'ordine del giorno, so quali sono le mie responsabilità e cerco di fare meno danni possibili. Sono felice di ritrovare Chivu, che ho già affrontato con la Primavera, gli auguro di vincere tutte le partite dopo questa".