Locatelli dopo il rinnovo con la Juventus: "Ti ho sognata da bambino. Insieme fino alla fine"

Manuel Locatelli, in un video condiviso dalla Juventus tramite X, ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio dopo il rinnovo fino al 2030: "Ti ho sognata da bambino, sei passione, orgoglio, responsabilità. Insieme fino alla fine", le parole del Capitano della Juventus.

Ogni passo ha portato qui. Il viaggio continua. pic.twitter.com/ITD8TP7vCP — JuventusFC (@juventusfc) April 17, 2026

Questa la nota della Juventus, che parte dalle primissime parole dello stesso Locatelli nel 2021 al momento del suo approdo a Torino: "La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino. La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri. Per me essere qui è una doppia emozione perché arrivo in un Club fortissimo e importantissimo". Così, a fine agosto 2021, Locatelli si presentava - emozionato e determinato - in conferenza stampa. Da quel giorno Manuel di strada ne ha percorsa tanta, riuscendo fin da subito a conquistare spazio e fiducia, diventando stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa. Il suo legame con questi colori va oltre il campo. Tifoso bianconero sin da bambino, ora capitano, Manuel ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da realizzare e difendere, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un’occasione per dimostrare il proprio attaccamento", conclude la nota del club bianconero".