Locatelli rinnova con la Juve. Comolli: "Obiettivo rendere la squadra sempre più competitiva"

"Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus. Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club". A parlare così è Damien Comolli, CEO della Juventus, in occasione del rinnovo ufficiale di Locatelli fino al 2030 comunicato oggi dal club bianconero: "Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva".

Nella nota ufficiale, la Juventus descrive così il Locatelli giocatore: "Manuel è diventato stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa. Il suo legame con questi colori va oltre il campo".