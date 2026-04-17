Ternana, l'amministratore unico Forti al termine dell'udienza fallimentare: "Siamo sulla strada giusta"

L’amministratore unico della Ternana, Fabio Forti, ha parlato ai giornalisti presenti all’uscita dal Tribunale di Terni, al termine dell’udienza odierna in cui si è affrontato il tema del possibile fallimento del club umbro:

“La liquidazione giudiziale permette la possibilità di iniziare l’esercizio provvisorio e si possono continuare a svolgere le partite. Entro stasera ci sarà il provvedimento del tribunale, probabilmente sarà questo. Vedremo dopo. E’ una decisione collegiale. Ci hanno promesso che emetteranno il provvedimento. E’ stato esaminato tutto.

Il Tribunale è ben consapevole che deve giocare, che deve continuare a vivere per Terni. Il mio ruolo? Di supporto. Ci sarà un lavoro di supporto al liquidatore. Al giudice ho dato la mia pià ampia disponibilità. Siamo sulla strada giusta”. Lo riporta TernanaNews.it.