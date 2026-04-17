Serie A, la classifica aggiornata: il Como ora rischia la doppia beffa da Juventus e Roma
Il Sassuolo stoppa la corsa del lanciatissimo Como, conquistando tre punti che gli permettono di salire al nono posto in graduatoria a quota 45. Seconda battuta d'arresto consecutiva invece per i lariani, ora quinti a -2 dalla Juve e quindi potenzialmente a -5 dai bianconeri al termine di questa giornata di campionato. Occhio anche alla Roma, che battendo l'Atalanta domani potrebbe superare proprio la squadra di Fabregas. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la prima sfida valida per il 33° turno:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 75 (32 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Sassuolo 45 (33)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (32)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Parma 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (32)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)