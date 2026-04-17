Il Sassuolo di Grosso ridimensiona il Como di Fabregas: 2-1, accade tutto in 2 minuti più recupero

Il Sassuolo frena la corsa europea del Como e riapre ulteriormente i giochi nella lotta Champions. Al Mapei Stadium la prima gara valida per il 33° turno di Serie A finisce infatti 2-1 per la squadra di mister Grosso, che colpisce nel momento chiave del primo tempo e poi resiste nella ripresa, ridimensionando le ambizioni dei lariani e aiutando tanto la Juventus quanto la Roma.

È curioso che la contesa si decida tutta nel finale della prima frazione. Dopo un avvio equilibrato e con poche vere occasioni da rete, il Sassuolo piazza un uno-due micidiale tra il 43’ e il 45’: prima Volpato sblocca la partita con un pallonetto intelligente su assist di Nzola e contropiede avviato da Laurienté, poi è lo stesso attaccante angolano a firmare il raddoppio col suo primo centro in neroverde. Il Como accusa il colpo, ma ha il merito di reagire subito con Nico Paz, che al 45’+3 riapre tutto e tiene viva la partita.

Nella ripresa la squadra di Fabregas prova ad alzare il ritmo e il baricentro, ma manca precisione negli ultimi metri. L’occasione più grande arriva al 69’, quando ancora Nico Paz sfiora il pareggio con un pallonetto tolto dalla porta da un intervento davvero miracoloso di Turati. Il Sassuolo, invece, gestisce con ordine e si difende con compattezza, mettendo un altro mattoncino sulle tante certezze costruite in questa stagione. Secondo ko consecutivo per il Como, che adesso rischia di vedere la Juve andare a +5.

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