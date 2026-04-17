Catanzaro, Aquilani: "Troppi gol subiti nel finale, dobbiamo migliorare"

Alla vigilia della trasferta in casa della Juve Stabia, il tecnico dell’US Catanzaro, Alberto Aquilani, fa il punto sul momento della squadra dopo il pareggio maturato con il Modena, per la terza volta di seguito con un gol subito nei minuti di recupero:

“Abbiamo analizzato la partita, gli aspetti tecnici e tattici che possiamo e dobbiamo migliorare. Abbiamo affrontato anche il discorso psicologico e mentale, che in determinati momenti della partita e della stagione è fondamentale. Come sempre abbiamo fatto un’analisi completa”.

Quella che attende i giallorossi sarà un’altra sfida complessa: “Affrontiamo una squadra organizzata, una squadra intensa. Dovremo essere bravi a non abbassare il ritmo, a rimanere dentro la partita in tutte le situazioni che si presenteranno e a fare al meglio le nostre cose”.

Le numerose assenze – Pontisso per squalifica, in infermeria Iemmello, Petriccione e Favasuli – non preoccupano Aquilani: “Ci capita da un po’ di avere infortuni o squalifiche, ma quando arrivi a fine stagione sono situazioni che possono starci. Siamo pronti, come abbiamo dimostrato finora: questo è un gruppo importante, solido, che si fa trovare pronto e che crede in quello che fa”.

Tra le note positive, la crescita di Fabio Rispoli, che contro il Modena, oltre a fare una importante prestazione, ha segnato il suo primo gol in serie B: “Se gli individuassi un ruolo preciso come mediano o trequartista gli farei un torto, perché è un giocatore che può fare diverse cose all’interno del campo. Sono contento per la sua prima rete, perché ci era andato vicino tante volte. È un giocatore che ha anche gol nel suo repertorio: deve essere soddisfatto, ma capire che deve continuare a spingere e andare avanti così”.