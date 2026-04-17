Bandecchi: "La Ternana ora è libera da privati che hanno trasformato la società in una baraonda"

Dopo la sentenza che ha sancito l’esercizio provvisorio per tre mesi per la Ternana - permettendo alle Fere di concludere il campionato e disputare i playoff - il sindaco di Terni ed ex patron rossoverde Stefano Bandecchi ha commentato la decisione con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“Finalmente è uscita la sentenza: possiamo dire che, per il momento, la Ternana è salva. Il ramo calcistico potrà andare avanti e si potranno disputare tutte le partite da qui alla fine del campionato. Mi dispiace per la brutta figura fatta dal presidente dell’Arezzo, perché secondo me nel calcio non ci si può attaccare a pretesti, e lo dico da presidente della Ternana Women e da ex presidente della Ternana.

Abbiamo zittito tutti: se ne sono andati con la coda tra le gambe. La Ternana potrà giocare queste ultime partite e farà i suoi playoff. Oggi, da sindaco di Terni, ho parlato con la squadra e sono convinto che potrà fare ancora meglio.

È stato nominato un curatore, che dovrà svolgere un lavoro importante e portare la Ternana, entro un massimo di 45 giorni, verso una soluzione in grado di garantire l’iscrizione al prossimo campionato. Noi restiamo in attesa, collaborativi e completamente a disposizione del curatore.

Per me la cosa più importante è che oggi la Ternana sia libera da certe idee politiche balorde e da privati che hanno trasformato la società in una baraonda. Mi sento di poter dire di averla salvata e sono soddisfatto di quanto sta accadendo”.