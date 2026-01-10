Lookman al Fenerbahce? Arriva l'indizio di Luca Percassi: "Io il turco non l'ho imparato..."

In queste ore il nome di Ademola Lookman è tornato al centro del mercato dell’Atalanta. Dopo la telenovela estiva con l’Inter, l’esterno d’attacco nigeriano, infatti, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, che sarebbe intenzionato a portarlo in Turchia già nel corso di questa sessione invernale di mercato.

Il club e l'entourage del calciatore sarebbero vicino a un'intesa sui termini del contratto: per Lookman pronto un ingaggio da circa 9 milioni di euro a stagione, cifra nettamente superiore ai circa 2,5 percepiti alla Dea.

Tuttavia, secondo quanto fatto capire dal direttore generale del club bergamasco Luca Percassi, la trattativa tra i due club non sarebbe così definita. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Atalanta-Torino, infatti, al direttore è stato chiesto a battuta se stesse imparando il turco per la trattativa tra il suo giocatore e la squadra di Istanbul. “Ancora non l’ho imparato…”, la risposta di Percassi, che si è poi lasciato andare ad un sorriso.