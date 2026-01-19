TMW Lookman è pronto a riprendersi l'Atalanta: da domani a disposizione post Coppa d'Africa

Ademola Lookman è pronto a riprendersi l'Atalanta dopo essere arrivato terzo in Coppa d'Africa. L'attaccante nigeriano, secondo quanto raccolto da TMW, tornerà a disposizione dello staff da domani pomeriggio e starà poi a mister Palladino decidere come e quando reinserirlo negli schemi della sua Dea.

Seduta mattutina per l'Atalanta, tre giorni dopo il pareggio per 1-1 col Pisa in campionato. Per quanto riguarda i calciatori acciaccati e infortunati, il centrale Berat Djimsiti ha svolto parte del lavoro in gruppo, mentre i laterali Raoul Bellanova e Mitchel Bakker lavoro individuale in campo. Domani è in programma l'allenamento pre-Athetic Club alle ore 16, prima che mister Gasperini presenti la sfida di Champions in conferenza stampa alle ore 18.30. Chiosa specifica proprio su Berat Djimsiti: il giocatore è vicino al recupero perché da due giorni lavora parzialmente in gruppo.