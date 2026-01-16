Lotito: "Il mercato è aperto, seguiamo tutto. La Lazio non fa la collezione delle figurine"

Interpellato sui possibili nuovi acquisti da qui al termine della sessione invernale di trasferimenti, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della situazione in casa biancoceleste: "Il mercato per noi è aperto, chiude il 31 gennaio quindi seguiamo tutto. Noi facciamo le valutazioni tecniche per accrescere il valore della squadra, indipendentemente se serve o non serve. Noi abbiamo tanti esuberi, vorrei ricordare a tutti che ci è stato impedito di fare mercato in estate".

Lotito elogia poi l'operato di Fabiani: "Per fortuna il direttore aveva lavorato e allestito una squadra che ritenevamo competitiva, infatti riceviamo offerte importanti a livello internazionale. Noi non poniamo limiti alla provvidenza, partiamo da una posizione in classifica di un certo tipo perché oltre al blocco del mercato ci sono stati una serie di infortuni imponderabili e squalifiche che non erano prevedibili e che hanno condizionato i risultati delle partite. L'obiettivo nostro è dare il massimo, poi dipende anche da quello che fanno le altre squadre".

Infine conclude: "Lavoreremo per riportare la Lazio dove è stata, per tantissimi anni siamo stati in Europa League, quest'anno dopo tanti anni non abbiamo potuto partecipare alle competizioni europee e mi riferisco all'Europa League e alla Champions League, con tutto il rispetto della Conference. Stiamo allestendo una squadra competitiva, lo è già in partenza perché abbiamo giocatori richiesti da tante squadre, poi parla il campo. Vorrei chiarire una volta per tutte che la Lazio non fa la collezione delle figurine, noi valutiamo i giocatori per quello che sono tecnicamente e caratterialmente. Bisogna valutare anche la testa dei giocatori, che è importantissima".

