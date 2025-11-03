Luis Enrique e l'esempio di Sinner: "Alcaraz però si riprenderà immediatamente il primato"

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint Germain, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League che mette la sua squadra contro il Bayern Monaco: "È una delle partite più belle che si possa vedere, per cosa rappresentano e cosa hanno ottenuto questa squadre. Il Bayern Monaco è eccezionale, da record, e questo deve essere una motivazione per noi, così come il giocare al Parco dei Principi".

Avete avuto tanti problemi con gli infortuni: come sta Dembele?

"Ousmane ha una situazione normale per un giocatore che è stato fuori settimane per infortunio. Ha trovato minuti in partita, si è messo in forma, domani vedremo se giocherà dall'inizio e quanto. Per noi la partita sarà un appuntamento importante, ma è fondamentale che il giocatore recuperi bene".

Sinner è tornato numero 1 del mondo, quanto è difficile tenere lo status al top?

"Solo i grandi come Sinner e Alcaraz, che si riprenderà il numero 1 immediatamente, lo sanno. Competono tra loro per migliorare questo percorso, la concorrenza è la normalità. Grazie all'altro farai del tuo meglio per essere il migliore. Se guardiamo alla storia, però, poche squadre hanno saputo vincere due volte di fila la Champions League. Noi proveremo a rifarlo".