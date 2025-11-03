Lazio, Fabiani: "Sarri un maestro. Mercato? La società farà la sua parte"

Nel pre-partita di Lazio-Cagliari, il direttore sportivo dei biancocelesti, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di Dazn di diversi temi, tra cui il mercato di gennaio.

IL MATCH E IL MOMENTO - "Stasera una partita molto molto difficile, il mister ha dovuto fare i conti con i tanti, troppi infortuni. C'è stata però una forza incredibile del gruppo, Sarri è stato un grande maestro di calcio e ha saputo tirare fuori il meglio da questi ragazzi. Speriamo che possa avere presto tutta la rosa a disposizione, per proporre il suo calcio".

IL MERCATO DI GENNAIO - "Il calcio non è una scienza esatta, pensate a Provedel che segna contro l'Atletico. Tornando sul mercato, lo dico sempre: faremo una valutazione con il mister, lui dirà chi sarà ad uscire. La società dovrà poi fare la sua parte e individuare i giocatori giusti per Sarri. Siamo sempre svegli e attenti".