Luis Enrique alla vigilia di PSG-Bayern: "Dembele ci sarà. Il Bayern è sempre stato forte"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, Luis Enrique ha affrontato la stampa con il consueto equilibrio tra prudenza e ambizione: "Il Bayern è molto forte, lo è sempre stato - ha ammesso l’allenatore del PSG -. Per sapere chi è la miglior squadra d’Europa bisogna aspettare la fine della stagione e contare i trofei. Ma conosciamo la difficoltà del match e siamo pronti".

Il tecnico spagnolo ha mostrato grande serenità e fiducia nell’ambiente parigino: "Domani, al Parc des Princes, con i nostri tifosi e quell’atmosfera, possiamo migliorare la nostra prestazione e superare la loro pressione. Vincere quindici partite di fila è straordinario, ma noi vogliamo essere all’altezza".

Una delle notizie più attese riguarda Ousmane Dembélé, che sarà regolarmente in campo: "Ha completato tutti gli allenamenti e ha giocato gli ultimi due incontri. È pronto per la competizione, anche se non so per quanto tempo resterà in campo". Luis Enrique ha poi speso parole di grande stima per Marquinhos, definendolo "un capitano esemplare, un vero leader dentro e fuori dal campo, una persona magnifica che spero resti a lungo".

Il tecnico ha riconosciuto la complessità del "peggior calendario della Champions League", sottolineando l’importanza di raccogliere punti il prima possibile.

Infine, l’allenatore ha elogiato due giovani talenti del vivaio, Senny Mayulu e Quentin Ndjantou: "Hanno qualità, personalità e una mentalità eccezionale. È un privilegio avere ragazzi così nel gruppo".