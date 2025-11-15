Tutto su Norton-Cuffy, l'ultima idea del Napoli per rinforzare la difesa di Conte

Il Napoli vuole puntellare la rosa di Antonio Conte in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Un interno di centrocampo per sostituire André-Frank Zambo Anguissa che adesso peraltro è anche infortunato e che poi ha davanti la Coppa d'Africa con il suo Camerun, ma soprattutto Kevin de Bruyne, col belga sempre ai box per un lungo ko. Non solo: il ds Giovanni Manna sta pensando anche a un terzino destro come prima alternativa per Giovanni Di Lorenzo, magari trovando una destinazione per far giocare Pasquale Mazzocchi.

Tra i nomi emersi negli ultimi giorni c'è con forza quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Una delle rivelazioni della stagione, già 12 presenze in questo campionato, giocatore dalle altissime velocità di punta, grande pressing, grande corsa, grande dinamismo e soprattutto grandi margini di crescita. Lo ha portato a Genova l'oramai ex ds Marco Ottolini, adesso se lo sta godendo Daniele De Rossi dove sembra un profilo ad hoc, ma è chiaro che le sirene di mercato non manchino.

Un vero e proprio affare per il Genoa: 2 milioni di euro per portarlo a casa. Norton-Cuffy, cresciuto nell'academy del Chelsea, è andato poi in quella dell'Arsenal dove non ha però mai debuttato. Lincoln City, Rotherham United, Coventry City, Milwall, tanta gavetta ma mai la chance di mettersi alla prova in un grande campionato, cosa che gli ha messo a disposizione il Genoa. E che, magari, potrà fargli fare anche il Napoli...