TMW Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2

Il Napoli ha messo nel mirino Norton-Cuffy, difensore destro del Genoa, già seguito dalla Juventus nel corso delle ultime settimane. La valutazione che ne fa il Genoa è di circa 15 milioni e proprio nella sfida del San Paolo ha regalato una fiammata con conseguente gol di tacco di Ekhator. Un'azione che ha attirato diverse società.

Difficile però che a gennaio il Genoa possa cederlo. Poi se dovesse arrivare una grossa offerta verrebbe sicuramente valutata, perché Norton-Cuffy sarebbe una plusvalenza quasi totale poiché pagato circa 2 milioni nel corso dell'estate del 2024, dopo un buon prestito al Milwall.

Nelle ultime settimane Norton-Cuffy ha parlato della scelta di venire in Italia."Volevo venire qui, giocare e sperimentare un nuovo stile di calcio, conoscere una nuova cultura e uscire da quella che definirei la mia zona di comfort, perché avrei potuto tranquillamente rimanere in Inghilterra e giocare per una squadra inglese. Ma mi sono detto: 'Voglio provare la sfida all'estero. Voglio imparare una nuova cultura'. Il campionato italiano è noto per le sue capacità difensive, la sua struttura, il suo stile di gioco. Quindi ho detto: 'Voglio venire e migliorare il mio lato difensivo, ma anche mostrare cosa posso fare in futuro e portare il mio stile in questo campionato'".