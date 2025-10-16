Lukaku e la data segnata sul calendario: obiettivo Supercoppa, il Napoli lo rivuole in lista

Sono passati 63 giorni da quando Romelu Lukaku si è dovuto fermare per infortunio, dopo l'amichevole contro l'Olympiacos nel corso del precampionato estivo. "Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra", il responso degli esami strumentali che hanno costretto il belga a fermarsi ed il Napoli a tornare sul mercato a caccia di gol, che sta portando Rasmus Hojlund.

L'ex centravanti di Inter e Roma si è dovuto fermare proprio nell’estate in cui si era divertito a lavorare sodo, seguendo la preparazione atletica impostata da Conte, cosa che non aveva potuto fare al suo arrivo, dato che era avvenuto tardi nel mercato dello scorso anno.

Ma quanto manca al rientro di Romelu Lukaku? Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola tra circa un mese (o poco più), l'attaccante tornerà a Castel Volturno, incontrerà lo staff medico e racconterà come sta. A quel punto si parlerà della riabilitazione fatta in Belgio stabilendo una tabella di recupero. Secondo il quotidiano, c'è già una data nel mirino, evidenziata sul calendario: quella del 18 dicembre 2025, quando a Riad si giocherà la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Il Napoli lo rivuole con sé ed in qualsiasi momento lo può re-inserire nella lista dei giocatori per la Serie A.